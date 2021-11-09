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Дуда отреагировал на смерть беременной женщины, что спровоцировала протесты

Вторник, 9 ноября 2021, 18:28

Президент Польши Анджей Дуда сказал о необходимости надлежащего расследования смерти беременной женщины, что спровоцировала новые протесты против жестких ограничений абортов, но раскритиковал то, как в обществе реагируют на эту трагедию.

Как сообщает RMF24, об этом президент сказал на вопрос СМИ во время визита в Братиславу, пишет "Европейская правда".

Дуда отметил, что вопрос о том, почему врачи вовремя не приняли решение об аборте, "нуждается в ответе".

"Советую вам быть очень осторожными, потому что в польском законодательстве есть положения, разрешающие аборт - четко прописано, что аборт возможен и легален, если есть угроза для жизни женщины", - сказал президент.

Он выразил сожаление, что "публичная дискуссия основывается на фрагментах фактов откуда-то из медиа, в то время как в стране есть соответствующие органы власти, как прокуратура и эксперты, которые должны предпринять соответствующие процедурные шаги и установить обстоятельства".

Анджей Дуда упрекнул также, что люди в основном возмущаются из-за смерти молодой женщины, но не вспоминают, что умер также её нерожденный ребенок.

Напомним, в минувшие выходные в ряде городов Польши прошли новые массовые протесты из-за смерти беременной женщины, которой врачи, несмотря на маловодие, не спешили делать аборт, опасаясь ответственности по новому законодательству об абортах.

Детальнее об этом - в статье: Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты.

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