Вакцинованим українцям все ж дозволять в’їзд до Бельгії, як і до більшості держав ЄС

Попри початкові повідомлення про заборону в’їзду туристам з України, влада Бельгії все ж лишила право на "несуттєві подорожі" тих, хто має український сертифікат про вакцинацію.

Про це йдеться у королівському указі, що регулює оновлені правила карантину після спалаху епідемії коронавірусу в Бельгії.

Попри те, що стаття 16 цього указу забороняє несуттєві подорожі до Бельгії (як-то то туризм, поїздки до друзів, бізнес-поїздки тощо) з держав, які виключили з "білого списку ЄС", вона містить також виняток для вакцинованих іноземців. Для поїздки до Бельгії знадобиться сертифікат про вакцинацію, який прирівнюється до європейського. Українські електронні сертифікати, отримані через додаток або сайт "Дія", мають такий статус; паперові "міжнародні" сертифікати не визнаються належним доказом.

Також дозволений в’їзд дітей до 17 років, якщо ті подорожують з вакцинованими дорослими.

Указ встановлює, що право на в’їзд українців до Бельгії буде відкликане у разі, якщо Україна набуде статусу "зони дуже високого ризику". Наразі ми не маємо такого статусу, Україна класифікується як "зона високого ризику" (або "червона зона").

Сайт бельгійського уряду, присвячений питанню пандемії, уточнює також, що подорожуючі з України, у тому числі туристи, зобов’язані здати два тести у Бельгії та відбути короткий "карантин", який, втім, не є перепоною туризму. Перший тест необхідно здати на 1-й або 2-й день після прибуття; у разі, якщо він є негативним, карантин можна припинити. Важливо, що правила дозволяють здати для цього швидкий антиген-тест і зробити це відразу по прибуттю, що зменшує тривалість карантину до мінімуму.

Другий контрольний тест необхідно здати на 7-й день перебування у Бельгії для тих, хто лишається у країні понад 7 днів; антиген-тест також є дозволеним.

Діти до 12 років не мають проходити тестування та не потребують ізоляції після в’їзду.

Нагадаємо, що раніше була опублікована інша інформація: посольство України у Бельгії підтверджувало закриття кордонів Бельгії для усіх несуттєвих подорожей з України, також про це повідомляла ЄвроПравда. "Враховуючи існуючу наразі суперечливу інформацію на офіційних ресурсах Королівства Бельгія, посольство звернулось за роз’ясненнями до прикордонної служби Бельгії", - повідомили ЄП в українській дипмісії. Редакція опублікує також офіційне роз’яснення оновлених правил в’їзду для вакцинованих мешканців України, щойно воно надійде.

Варто також зауважити, що більшість держав ЄС, як очікується, також лишать відкритими кордони для вакцинованих українців попри переведення нашої держави до "червоної зони". Раніше очільник МЗС доручив посольствам України докласти зусиль для збереження вільних мандрівок українців в ЄС.

Детальніше про очікувані правила подорожей читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців"