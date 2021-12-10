Фінляндія оновила добовий максимум заражень коронавірусом

Фінляндія зареєструвала майже 1800 нових хворих на коронавірус за добу, що є найвищим показником за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє фінський мовник Yle.

За добу зараження підтвердили у 1794 людей, майже половина з них зареєстровані на півдні країни у столичному регіоні.

Фінляндія, населення якої складає близько 5,5 млн, щойно перетнула позначку у 200 000 заражень з початку епідемії.

Померли за добу 15 пацієнтів, загальна кількість померлих коронахворих за час епідемії досягла 1421.

Госпіталізовані загалом 287 пацієнтів, з них у важкому стані 54.

Вакциновані від коронавірусу в країні близько 73% населення.

Останніми тижнями Фінляндія, як і більшість країн Європи, проходить через нову хвилю епідемії коронавірусу, гіршу за попередні. До літа 2021 року це була одна з найменш постраждалих від епідемії країн ЄС.