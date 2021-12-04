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У Фінляндії підтвердили сім випадків зараження штамом "Омікрон", всі пов’язані між собою

Субота, 4 грудня 2021, 14:38

У Фінляндії підтвердили сім випадків зараження штамом "Омікрон", усі вони пов’язані між собою.

Як повідомляє Yle, про це оголосили в Інституті громадського здоров’я, пише "Європейська правда".

Один хворий проживає у столичному регіоні на півдні країни, ще чотири - у південно-західній провінці та двоє - у Північній Савонії. Їхні контакти відстежуть.

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Усі випадки зараження пов’язують з групою, що повернулась до Фінляндії зі Швеції - випадки підтвердили серед цих людей і тих, з кими вони встигли поспілкуватись.

Про перших чотирьох хворих раніше повідомляли, що вони хворіють у легкій формі і лікуються вдома на самоізоляції. Чи були вони вакциновані від коронавірусу, не уточнюють.

Як відомо, штам "Омікрон", потенційно більш заразний і більш стійкий до вакцин, виявили у себе вже понад 10 країн Європи. 

Найбільший спалах підозрює у себе Норвегія, де після різдвяного корпоративу в одній з компаній в Осло коронавірус підхопили кілька десятків гостей і в однієї людини вже підтвердили штам "Омікрон".

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що новий варіант коронавірусу "Омікрон" через кілька місяців може стати домінуючим у Європі.

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Фінляндія Коронавірус
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