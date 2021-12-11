Байден не погодив оборонну допомогу Києву на $200 млн через діалог з Путіним – NBC

За даними джерел, президент США Джо Байден вирішив притримати виділення додаткової оборонної підтримки Україні, лишаючи шанс для дипломатичної домовленості з РФ, однак готовий надати ще більшу підтримку у разі нової агресії.

Про це йдеться у повідомленні NBC news, що грунтується на твердженнях джерел американського телеканалу у чинній адміністрації.

Журналісти стверджують, що протягом останніх 3-4 тижнів на розгляді президента США перебувала пропозиція про виділення Україні нового безпекового пакету на суму $200 млн. Ці дані NBC підтвердили три джерела, ознайомлених з питанням.

Очікувалося, що президент схвалить виділення цього пакету допомоги минулого тижня, однак Білий дім вирішив відкласти ухвалення цього рішення, сподіваючись, що дипломатичні методи дадуть кращий результат. З боку Києва, з яким вівся діалог щодо надання допомоги, є "легке розчарування" таким підходом Вашингтону, стверджують джерела видання.

Також, як стверджується, до Білого дому письмово звернулася група з 22 конгресменів, з проханням прискорити надання допомоги. "Щоби максимально посилити здатність до опору, треба негайно надати хоча б частину допомоги – "Стінгери", "Джавеліни", дрони та протикорабельні ракети. Українська держава має бути оснащена засобами, необхідними для самозахисту та захисту регіону від російської агресії", - йдеться у їхньому листі.

Також видання стверджує, що Україна надсилала до Вашингтону запит на системи ППО, протикорабельні ракети, додаткові комплекси "Джавелін", засоби радіоелектронної боротьби, радари, боєприпаси, артилерійські засоби та медичне постачання.

Втім, видання підкреслює, що Білий дім готує опцію надання ще більшого безпекового пакету у разі, якщо Росія розпочне нову відкриту агресію. Саме про цю опцію, який значно потужнішу за 200-мільйонний пакет, заявляв національний безпековий радник Джейк Салліван після переговорів Байдена та Владіміра Путіна.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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