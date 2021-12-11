Байден не согласовал оборонную помощь Киеву на $200 млн из-за диалога с Путиным – NBC

По данным источников, президент США Джо Байден решил придержать выделение дополнительной оборонной поддержки Украине, оставляя шанс дипломатической договоренности с РФ, однако готов оказать еще большую поддержку в случае новой агрессии.

Об этом говорится в сообщении NBC news, основанном на утверждениях источников американского телеканала в действующей администрации.

Журналисты утверждают, что в течение последних 3-4 недель на рассмотрении президента США находилось предложение о выделении Украине нового пакета безопасности на сумму $200 млн. Эти данные NBC подтвердили три источника, ознакомленных с вопросом.

Ожидалось, что президент одобрит выделение этого пакета помощи на прошлой неделе, однако Белый дом решил отложить принятие этого решения в надежде, что дипломатические методы дадут лучший результат. Со стороны Киева, с которым велся диалог по оказанию помощи, есть "легкое разочарование" таким подходом Вашингтона, утверждают источники издания.

Также, как утверждается, в Белый дом письменно обратилась группа из 22 конгрессменов, с просьбой ускорить оказание помощи. "Чтобы максимально усилить сопротивляемость, нужно немедленно оказать хотя бы часть помощи - "Стингеры", "Джавелины", дроны и противокорабельные ракеты. Украинское государство должно быть оснащено средствами, необходимыми для самозащиты и защиты региона от российской агрессии", - говорится в их письме.

Также издание утверждает, что Украина посылала в Вашингтон запрос на системы ПВО, противокорабельные ракеты, дополнительные комплексы "Джавелин", средства радиоэлектронной борьбы, радары, боеприпасы, артиллерийские средства и медицинские поставки.

Впрочем, издание подчеркивает, что Белый дом готовит опцию предоставления еще большего пакета безопасности в случае, если Россия начнет новую открытую агрессию. Именно об этой опции, значительно мощнее 200-миллионного пакета, заявлял национальный советник по безопасности Джейк Салливан после переговоров Байдена и Владимира Путина.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока он не имеет согласия Запада на его выполнение.