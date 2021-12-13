Україна заявила про блокування Німеччиною постачання деякої зброї через НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Берлін блокує постачання Україні деякого озброєння через НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це пише Financial Times.

Міністр розповів виданню, що Берлін минулого місяця заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО, хоча згодом Німеччина поступилася щодо першого, оскільки це не летальна зброя.

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"Вони будують "Північний потік-2" і водночас блокують постачання нам оборонного озброєння. Це дуже нечесно", - цитує FT Резнікова.

Резніков зазначив, що через позицію Німеччини Україна спробує закупити необхідне озброєння через двосторонні угоди із союзниками, зокрема із США, Британією, Литвою та Францією.

У попередньому уряді Ангели Меркель виступали проти продажу зброї Україні. Позиція нового уряду Німеччини з цього питання ще чітко не визначена.

Пів року тому Роберт Габек, співлідер німецьких "Зелених", колега якого тепер очолила МЗС, висловлювався за постачання Україні зброї.

Резніков зазначив, що почувається оптимістично після отримання ракет та іншого оборонного озброєння від США та інших західних союзників.

Міністр розповів, що Київ після розмови лідерів США і РФ не отримав ніяких сигналів про те, що євроатлантичні прагнення України можуть бути поставлені на паузу або виключені. Він зазначив, що озвучувані Росією вимоги не приймати Україну до НАТО є частиною "тактики салямі" Кремля проти Альянсу.

"У мене склалося враження, що у США розуміють загрози і спробують зберегти єдність Альянсу", - цитує його FT.

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