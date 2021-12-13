У Балтійському морі припинили пошуки людей, зниклих після зіткнення кораблів

Шведська морська адміністрація припинила пошуково-рятувальну операцію після зіткнення у Балтійському морі двох вантажних суден.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведська телерадіокомпанія SVT.

"Шведська морська адміністрація вирішила припинити роботу на морі на місці аварії", - повідомила представниця відомства Агне Хернестіг.

Жодного із зниклих безвісти поки не знайшли.

Повідомляється, що пошуки продовжаться на борту напівзатопленого судна, як тільки його відтягнуть ближче до берега.

Як повідомлялося, у Балтійському морі між шведським містом Істад і данським містом Борнхольм в ніч на понеділок сталося зіткнення двох вантажних суден, одне з них в результаті перекинулося.

Повідомлялося про щонайменше двох зниклих безвісти. При цьому рятувальники нібито чули крики над морем.

За фактом інциденту розпочали попереднє розслідування щодо недбалості, яка призвела до серйозних наслідків.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди