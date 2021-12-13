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У Балтійському морі припинили пошуки людей, зниклих після зіткнення кораблів

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:21

Шведська морська адміністрація припинила пошуково-рятувальну операцію після зіткнення у Балтійському морі двох вантажних суден.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведська телерадіокомпанія SVT.

"Шведська морська адміністрація вирішила припинити роботу на морі на місці аварії", - повідомила представниця відомства Агне Хернестіг.

Жодного із зниклих безвісти поки не знайшли.

Повідомляється, що пошуки продовжаться на борту напівзатопленого судна, як тільки його відтягнуть ближче до берега.

Як повідомлялося, у Балтійському морі між шведським містом Істад і данським містом Борнхольм в ніч на понеділок сталося зіткнення двох вантажних суден, одне з них в результаті перекинулося.

Повідомлялося про щонайменше двох зниклих безвісти. При цьому рятувальники нібито чули крики над морем.

За фактом інциденту розпочали попереднє розслідування щодо недбалості, яка призвела до серйозних наслідків.

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