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Укр / Рус

В Балтийском море прекратили поиски людей после столкновения кораблей

Понедельник, 13 декабря 2021, 13:21

Шведская морская администрация приостановила поисково-спасательную операцию после столкновения в Балтийском море двух грузовых судов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведская телерадиокомпания SVT.

"Шведская морская администрация решила прекратить работу на море на месте аварии", - сообщила представитель ведомства Агне Хернестиг.

Ни одного из пропавших без вести пока не нашли.

Сообщается, что поиски продолжатся на борту полузатопленного судна, как только его оттянут поближе к берегу.

Как сообщалось, в Балтийском море между шведским городом Истад и датским городом Борнхольм в ночь на понедельник произошло столкновение двух грузовых судов, одно из них в результате перевернулось.

Сообщалось о не менее двух пропавших без вести. При этом спасатели слышали крики над морем.

По факту инцидента начали предварительное расследование о халатности, которая привела к серьезным последствиям.

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