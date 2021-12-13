В Балтийском море прекратили поиски людей после столкновения кораблей
Шведская морская администрация приостановила поисково-спасательную операцию после столкновения в Балтийском море двух грузовых судов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведская телерадиокомпания SVT.
"Шведская морская администрация решила прекратить работу на море на месте аварии", - сообщила представитель ведомства Агне Хернестиг.
Ни одного из пропавших без вести пока не нашли.
Сообщается, что поиски продолжатся на борту полузатопленного судна, как только его оттянут поближе к берегу.
Как сообщалось, в Балтийском море между шведским городом Истад и датским городом Борнхольм в ночь на понедельник произошло столкновение двух грузовых судов, одно из них в результате перевернулось.
Сообщалось о не менее двух пропавших без вести. При этом спасатели слышали крики над морем.
По факту инцидента начали предварительное расследование о халатности, которая привела к серьезным последствиям.
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