Після зіткнення кораблів у Балтійському морі затримані двоє членів екіпажу

У Швеції після зіткнення кораблів у Балтійському морі затримали двох членів екіпажу британського вантажного судна, які перевищили допустиму норму вживання алкоголю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

55-метрова данська баржа Karin Hoj перекинулася, коли в понеділок уранці в тумані та темряві зіткнулася з 90-метровим Scot Carrier біля острова Борнхольм.

Один із двох данських членів екіпажу з перекинутої баржі був знайдений мертвим у корпусі судна. Інший член екіпажу все ще вважається зниклим безвісти, а рятувальні зусилля були припинені після того як у понеділок кораблі та гелікоптери безрезультатно обшукали акваторію.

Шведська прокуратура розслідує декілька ймовірних злочинів – недбалість у морському русі, спричинення смерті через необережність та пияцтво на морі.

Двоє членів екіпажу Scot Carrier, британець і хорват, у рамках попереднього розслідування поміщені під варту. Прокурор має до четверга вирішити, чи затримувати підозрюваних на довший час.

"У підозрюваних, які перебувають під вартою, тести на алкоголь дали позитивний результат", - сказав прокурор Томас Ольвмир.

Адвокат, який представляє хорватського підозрюваного, ще не розмовляв зі своїм клієнтом.

Британець, який перебуває під вартою, підозрюється за кількома пунктами, включаючи спричинення смерті через необережність. Він був на вахті під час зіткнення.

"Зараз все виглядає так, що два кораблі рухалися паралельно, а потім один із кораблів розвернувся і наштовхнувся на інший", – сказав Ольвмир.

Scotline, яка володіє Scot Carrier, заявила, що дотримується суворої політики щодо наркотиків та алкоголю та нульової терпимості до будь-яких порушень.

У понеділок перекинуту Karin Hoj відбуксирували на мілководдя, щоб дайвери могли отримати доступ без ризику раптового потоплення судна. Шведська берегова охорона планує знову перемістити корабель до місця, де його можна буде повернути у вертикальне положення.

"Навряд чи друга (зникла) людина там. Але ми не можемо бути абсолютно впевненими, доки не відновимо положення корабля і не оглянемо кожне місце", - сказав речник шведської берегової охорони Вальдемар Ліндекранц.

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