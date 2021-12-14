После столкновения кораблей в Балтийском море задержаны два члена экипажа

В Швеции после столкновения кораблей в Балтийском море задержали двух членов экипажа британского грузового судна, превысивших допустимую норму употребления алкоголя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

55-метровая датская баржа Karin Hoj перевернулась, когда в понедельник утром в тумане и темноте столкнулась с 90-метровым Scot Carrier у острова Борнхольм.

Один из двух датских членов экипажа из опрокинутой баржи был найден мертвым в корпусе судна. Другой член экипажа все еще считается пропавшим без вести, а спасательные усилия были прекращены после того, как в понедельник корабли и вертолеты безрезультатно обыскали акваторию.

Шведская прокуратура расследует несколько вероятных преступлений – небрежность в морском движении, причинение смерти по неосторожности и пьянство на море.

Двое членов экипажа Scot Carrier, британец и хорват, в рамках предварительного расследования заключены под стражу. Прокурор должен до четверга решить, задерживать ли подозреваемых на более длительный срок.

"У подозреваемых, находящихся под стражей, тесты на алкоголь дали положительный результат", - сказал прокурор Томас Ольвмир.

Адвокат, представляющий хорватского подозреваемого, еще не разговаривал со своим клиентом.

Находящийся под стражей британец подозревается по нескольким пунктам, включая причинение смерти по неосторожности. Он был на вахте при столкновении.

"Сейчас все выглядит так, что два корабля двигались параллельно, а затем один из кораблей развернулся и натолкнулся на другой", – сказал Ольвмир.

Scotline, владеющая Scot Carrier, заявила, что придерживается строгой политики по наркотикам и алкоголю и нулевой терпимости к любым нарушениям.

В понедельник перекинутую Karin Hoj отбуксировали на мелководье, чтобы дайверы могли получить доступ без риска внезапного потопления судна. Шведская береговая охрана планирует снова переместить корабль к месту, где его можно вернуть в вертикальное положение.

"Вряд ли второй (пропавший) человек там. Но мы не можем быть абсолютно уверены, пока не восстановим положение корабля и не осмотрим каждое место", - сказал спикер шведской береговой охраны Вальдемар Линдекранц.

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