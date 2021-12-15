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Зеленський обговорив з новим канцлером Німеччини можливе членство України в НАТО

Середа, 15 грудня 2021, 17:38

Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом, на якій йшлося про можливе членство України в НАТО.

Про це глава держави розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася на полях саміту "Східного партнерства" в Брюсселі. Зеленський написав, що радий знайомству з новим очільником німецького уряду. 

"Очікую на поглиблення співпраці України й Німеччини у сферах енергетики, безпеки й оборони. Також розраховую на підтримку євроатлантичного курсу України", - написав Володимир Зеленський. 

Він також запросив Олафа Шольца відвідати Україну з візитом.

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров раніше повідомив, що після зустрічі президента України з канцлером Німеччини до них приєднається президент Франції Еммануель Макрон. 

Спілкування лідерів відбувається у той час, як президент Росії Владімір Путін висунув нову вимогу до країн Заходу - виключити розширення НАТО далі на схід та унеможливити розміщення зброї в Україні, яка нібито може загрожувати безпеці Росії.

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Росія скупчила десятки тисяч військових і важку техніку біля українських кордонів, в Україні та на Заході побоюються посилення російської агресії.

Євросоюз, США і Британія заявили, що будь-які агресивні кроки Росії проти України призведуть до серйозних санкцій проти Москви. 

Про загрози, з якими може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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