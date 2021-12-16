Макрон допустив запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу

Президент Франції Еммануель Марон вперше публічно допустив, що вакцинація від коронавірусу може стати обов’язковою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV після великого інтерв’ю президента одному з телеканалів.

На запитання про потенційне запровадження обов’язкової вакцинації, як робить Австрія, Макрон сказав, що "така гіпотеза, звісно, існує". Водночас, президент зауважив, що із нинішньою ситуацією у Франції можна сказати, що це і так відбулося, тому що вже 90% людей того віку, в якому можна робити щеплення, отримали обидві дози.

Юридично у Франції вакцинація є обов’язковою для медиків та персоналу догляду, решту населення заохотили до вакцинації широким застосуванням ковід-сертифікатів як перепусток.

Еммануель Макрон закликав французів не зволікати з отриманням підсилюючої дози вакцини, якщо для цього настав час.

Він припустив також, що, можливо, від коронавірусу доведеться вакцинуватися кожного року, як від грипу, тому що вірус буде змінюватись і адаптуватись.

Останній тиждень нова хвиля епідемії у Франції продовжила наростати, щоденні показники заражень з понад 60 тисяч хворих вже побили рекорди минулої осені та весни. Кількість смертей серед коронахворих при цьому в рази нижча.

Нагадаємо, Австрія наразі залишається єдиною країною ЄС, яка планує зробити вакцинацію від коронавірусу обов’язковою для всього населення і зробила для цього перші кроки. Згідно з проєктом, за відмову від щеплення доведеться сплатити великі штрафи.

Сусідня Німеччина активно обговорює можливість обов’язкової вакцинації, спершу її ймовірно запровадять для медиків та соціальних працівників.

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

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