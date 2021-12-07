Німеччина готується запровадити обов’язкову вакцинацію медичних працівників

Новий уряд Німеччини має намір запровадити обов’язкову вакцинацію медичних та соціальних працівників, які здійснюють догляд, до середини березня наступного року.

Про це йдеться у законопроєкті, який парламент планує схвалити цього тижня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Для захисту здоров'я населення та вразливих груп людей від коронавірусу особам, які працюють у певних установах та на підприємствах, необхідно пройти вакцинацію чи одужати, або вони повинні мати медичну довідку про протипоказання до вакцинації проти COVID-19", – йдеться у законопроєкті.

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Це означає, що лікарі, фельдшери, медсестри та доглядальниці повинні до 15 березня 2022 року надати своєму роботодавцю доказ того, що вони були повністю вакциновані або вилікувалися від коронавірусу.

Якщо вони не можуть пройти вакцинацію за медичними показаннями, вони повинні будуть до цієї дати отримати офіційну довідку від лікаря, яка пояснює, чому вони не можуть зробити щеплення від COVID-19.

У законопроєкті йдеться, що кожен, хто розпочинає нову роботу після 16 березня, повинен мати доказ вакцинації, перш ніж приступити до роботи. Це правило також застосовуватиметься до персоналу лікарських кабінетів та людей, які працюють у службах невідкладної допомоги.

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Люди, які не виконають вимоги, можуть втратити роботу.

У Німеччині понад 30% населення все ще не вакциновано від коронавірусу. Новий уряд розглядає можливість наслідувати приклад сусідньої Австрії та запровадити загальну обов’язкову вакцинацію людей старших 12 років наступного року.

Очікується, що цей план буде винесений на голосування в парламенті цього місяця після того, як новий уряд Німеччини прийде до влади 8 грудня.

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