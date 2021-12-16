У Румунії міністр подав у відставку через звинувачення у плагіаті і підробці документів про освіту

Міністр з інновацій та цифровізації Румунії Флорін Роман подав у відставку після проведеного журналістами розслідування, які виявили суттєві порушення у його резюме та докази плагіату з його наукової роботи.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Роман, який пропрацював у новому коаліційному уряді Румунії менш ніж місяць, залишив свою посаду після того, як румунська газета Libertatea опублікувала статтю, в якій ставляться під сумнів його заявлені документи про освіту.

Він сказав, що не хоче, щоб підозри вплинули на прем'єр-міністра.

Журналісти Libertatea звинуватили Романа у плагіаті частини його магістерської дисертації та заявили, що не змогли знайти наукову статтю 2006 року, яку політик вказав у своєму резюме. Газета також повідомила, що Роман вводив в оману і робив помилкові заяви про те, в якому університеті він навчався.

Роман категорично спростував висновки газети, назвавши їх частиною "кампанії з очорнення".

В останні роки кілька відомих румунських політиків, включаючи колишніх прем'єр-міністрів, звинуватили в плагіаті.

Дачіан Чолош, який обіймав посаду прем'єр-міністра тимчасового кабінету з 2015 по 2017 рік, назвав відставку Романа "необхідною дією".

Нагадаємо, наприкінці листопада румунський парламент затвердив коаліційний уряд під керівництвом ліберального прем'єр-міністра Ніколае Чуке.

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