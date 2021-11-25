Парламент Румунії затвердив новий уряд зі змінним прем’єр-міністром 

У четвер румунський парламент затвердив коаліційний уряд під керівництвом ліберального прем'єр-міністра Ніколає Чуке.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Румунія перебуває у політичному глухому куті з моменту розпаду центристського альянсу у вересні. У четвер кабінет міністрів підтримали 318 із 444 присутніх депутатів.

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Це сталося після того, як у неділю 21 листопада три партії - правляча Національно-ліберальна партія (PNL), її колишні суперники, опозиційні соціал-демократи (PSD) і етнічна угорська партія UDMR - фіналізували свої домовленості щодо формування нового уряду.

54-річний Чуке (PNL), генерал у відставці, керуватиме урядом до 25 травня 2023 року відповідно до коаліційної угоди, яка передбачає ротацію керівника уряду.

За домовленістю, коаліція змінюватиме прем'єра кожні 1-1,5 року, і після Чуке уряд очолить представник соціал-демократів.

Під керівництвом соціал-демократів перебуватимуть впливові міністерства фінансів, сільського господарства, оборони та транспорту, а ліберали очолять міністерства юстиції, енергетики, внутрішніх та закордонних справ.

Коаліція погодилася зберегти незмінним фіксований податок на прибуток і вирішила підвищити пенсії на 10% наступного року разом з іншими соціальними заходами, включаючи збільшення допомоги на дітей, що в цілому коштуватиме державі 13,6 млрд леїв (3,1 млрд доларів).

Нагадаємо, "Союз порятунку Румунії" USR на початку вересня вийшли з кабінету через суперечливий фонд регіонального розвитку, позбавивши тогочасного прем'єр-міністра Флоріна Кицу парламентської більшості.

На початку листопада PNL вирішила не відновлювати центристський коаліційний уряд, а вести переговори про нову парламентську більшість з PSD.

Детальніше читайте у статті: Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду.