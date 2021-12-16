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В Румынии министр подал в отставку после обвинения в плагиате и подделке диплома

Четверг, 16 декабря 2021, 09:49

Министр по инновациям и цифровизации Румынии Флорин Роман подал в отставку после проведенного журналистами расследования, выявившего существенные нарушения в его резюме и доказательства плагиата в его научной работе.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Роман, проработавший в новом коалиционном правительстве Румынии менее месяца, покинул свой пост после того, как румынская газета Libertatea опубликовала статью, в которой подвергаются сомнению его заявленные документы об образовании.

Он сказал, что не хочет, чтобы подозрения повлияли на премьер-министра.

Журналисты Libertatea обвинили Романа в плагиате части его магистерской диссертации и заявили, что не смогли найти научную статью 2006 года, которую он указал в своем резюме. Газета также сообщила, что Роман обманывал и делал ошибочные заявления о том, в каком университете он учился.

Роман категорически опроверг выводы газеты, назвав их частью кампании по очернению.

В последние годы несколько известных румынских политиков, включая бывших премьер-министров, обвинили в плагиате.

Дачиан Чолош, занимавший должность премьер-министра временного кабинета с 2015 по 2017 год, назвал отставку Романа "необходимым действием".

Напомним, в конце ноября румынский парламент утвердил коалиционное правительство под руководством либерального премьер-министра Николае Чуке.

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Румыния
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