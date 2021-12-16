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Нідерланди планують побудувати дві атомні електростанції

Четвер, 16 грудня 2021, 13:18

Уряд Нідерландів підписав нову коаліційну угоду, яка передбачає будівництво двох атомних електростанцій, щоб досягти більш амбітних кліматичних цілей.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Ліберальна партія VVD прем’єр-міністра Марка Рютте, центристська D66, Християнсько-демократична CDA і Християнський союз досягли коаліційної угоди, завершивши дев’ять місяців коаліційних переговорів і проклавши шлях для Рютте на четвертий термін.

Угода містить сильний внутрішній поштовх до використання енергії з нульовим викидом вуглецю, з рішенням продовжити термін експлуатації атомної електростанції в місті Борсселе і побудувати ще дві.

Згідно з угодою, країна підвищить амбіції своїх існуючих кліматичних цілей до 2030 року з 49-відсоткового скорочення нижче рівня 1990 року до "принаймні" 55-відсоткового скорочення. Щоб забезпечити досягнення цілі, сторони домовилися, що "наша політика буде зосереджена на вищій цілі, яка становитиме близько 60% до 2030 року".

Новий уряд розділить Міністерство клімату та економіки, створивши посаду міністра клімату, який відповідатиме за фонд клімату та перехідного періоду в розмірі 35 мільярдів євро. Ці гроші будуть спрямовані на будівництво інфраструктури для електроенергії, тепла, водню та CO2, а також на інвестиції в екологізацію промисловості, будівель та транспорту.

Уряд також буде прагнути до того, щоб усі нові автомобілі були без викидів до 2030 року і підвищить податок на авіаквитки.

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Нідерланди Енергетика
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