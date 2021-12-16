Нидерланды планируют построить две атомные электростанции

Правительство Нидерландов подписало новое коалиционное соглашение, предусматривающее строительство двух атомных электростанций, чтобы достичь более амбициозных климатических целей.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Либеральная партия VVD премьер-министра Марка Рютте, центристская D66, Христианско-демократическая CDA и Христианский союз достигли коалиционного соглашения, завершив девять месяцев коалиционных переговоров и проложив для Рютте путь к четвертому сроку.

Соглашение содержит сильный внутренний толчок к использованию энергии с нулевым выбросом углерода, с решением продлить срок эксплуатации атомной электростанции в Борселе и построить еще две.

По соглашению, страна повысит амбиции своих существующих климатических целей к 2030 году с 49-процентного сокращения ниже уровня 1990 года до "по крайней мере" 55-процентного сокращения. Чтобы обеспечить достижение цели, стороны договорились, что "наша политика будет сосредоточена на высшей цели, которая составит около 60% к 2030 году".

Новое правительство разделит Министерство климата и экономики, создав должность министра климата, отвечающего за фонд климата и переходного периода в размере 35 миллиардов евро. Эти деньги будут направлены на строительство инфраструктуры для электроэнергии, тепла, водорода и CO2, а также инвестиции в экологизацию промышленности, зданий и транспорта.

Правительство будет стремиться к тому, чтобы все новые автомобили были без выбросов до 2030 года и повысит налог на авиабилеты.

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