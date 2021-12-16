У Сербії після протестів відмовились від спірних планів щодо видобутку літію

Місцева влада на заході Сербії після протестів екоактивістів призупинила план, який дозволить гірничодобувному гіганту Rio Tinto експлуатувати літієвий рудник.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Очікувалося, що видобуток розпочнеться найближчим часом, але міська рада в Лозниці проголосувала за призупинення регіонального плану розвитку, який дозволяв видобувати літій. Голосування відбулося після призупинення минулого тижня двох ключових законів у парламенті Сербії, які, за словами екологів, допоможуть транснаціональній видобувній компанії розпочати видобуток.

Протягом трьох вихідних поспіль тисячі протестувальників у Белграді та інших частинах Сербії блокували головні дороги та мости, щоб протистояти плану Rio Tinto запустити в Сербії видобуток літію на суму 2,4 мільярда доларів. Протести стали найбільшим викликом для дедалі більш автократичного правління президента Сербії Александара Вучича.

"Чи буде рудник, залежить від людей (у західній Сербії) і дослідження з оцінки впливу на навколишнє середовище. Це дві умови, про які президент (Вучич) заявив раніше", – сказала прем’єр-міністр Ана Брнабіч.

Хоча Rio Tinto заявила, що буде дотримуватися всіх стандартів захисту навколишнього середовища, організатори протестів стверджують, що видобуток літію може завдати довготривалої екологічної шкоди річкам і сільськогосподарським угіддям у регіоні.

Літій, який використовується в акумуляторах для електромобілів, вважається одним з найбільш затребуваних металів майбутнього, оскільки світ переходить на відновлювані джерела енергії.

Сербія стикається з дефіцитом електроенергії, і Вучич проігнорував заклики Європейського союзу скоротити викиди CO2 і пообіцяв продовжувати і навіть розширювати видобуток вугілля для електростанцій.

Екологи засмучені відсутністю реакції сербського уряду на зростання забруднення в країні.