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Майже 100 мігрантів вночі намагалися прорвати кордон Польщі з Білорусі

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:46

93 мігранти у четвер намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з боку Білорусі, щоб потрапити на територію Європейського союзу.

Про це йдеться у заяві Прикордонної служби Польщі у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

На дільниці кордону в районі села Дубичі Церковні 11 мігрантів силою намагалися прорвати кордон Польщі. Вони кидали петарди до польських прикордонників.

Також ще група із 9 осіб у районі Бобровника намагалася перебратися на територію ЄС на човні.

Нагадаємо, у четвер Прикордонна служба Польщі повідомила про двох травмованих військових після того, як вночі кілька груп мігрантів спробували прорватися через кордон з Білорусі.

Як відомо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам продовжити мандрівку в ЄС.

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Польща міграційна криза Білорусь
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