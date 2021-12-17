Майже 100 мігрантів вночі намагалися прорвати кордон Польщі з Білорусі

93 мігранти у четвер намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з боку Білорусі, щоб потрапити на територію Європейського союзу.

Про це йдеться у заяві Прикордонної служби Польщі у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

На дільниці кордону в районі села Дубичі Церковні 11 мігрантів силою намагалися прорвати кордон Польщі. Вони кидали петарди до польських прикордонників.

Wczoraj tj.16.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 93 osoby.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.

Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę 🇵🇱 pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021

Також ще група із 9 осіб у районі Бобровника намагалася перебратися на територію ЄС на човні.

Нагадаємо, у четвер Прикордонна служба Польщі повідомила про двох травмованих військових після того, як вночі кілька груп мігрантів спробували прорватися через кордон з Білорусі.

Як відомо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам продовжити мандрівку в ЄС.

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