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Укр / Рус

Около 100 мигрантов ночью пытались прорвать границу Польши из Беларуси

Пятница, 17 декабря 2021, 11:46

93 мигранта в четверг пытались нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси, чтобы попасть на территорию Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши в Twitter, сообщает "Европейская правда".

На участке границы в районе села Дубичи Церковные 11 мигрантов силой пытались прорвать границу Польши. Они бросали петарды в сторону польских пограничников.

Еще группа из 9 человек в районе Бобровника пыталась перебраться на территорию ЕС на лодке.

Напомним, в четверг Пограничная служба Польши сообщила о двух травмированных военных после того, как ночью несколько групп мигрантов попытались прорваться через границу из Беларуси.

Как известно, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда около пункта пропуска собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация успокоилась, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам продолжить путешествие в ЕС.

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Польша миграционный кризис Беларусь
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