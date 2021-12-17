Около 100 мигрантов ночью пытались прорвать границу Польши из Беларуси

93 мигранта в четверг пытались нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси, чтобы попасть на территорию Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши в Twitter, сообщает "Европейская правда".

На участке границы в районе села Дубичи Церковные 11 мигрантов силой пытались прорвать границу Польши. Они бросали петарды в сторону польских пограничников.

Wczoraj tj.16.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 93 osoby.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.

Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę 🇵🇱 pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021

Еще группа из 9 человек в районе Бобровника пыталась перебраться на территорию ЕС на лодке.

Напомним, в четверг Пограничная служба Польши сообщила о двух травмированных военных после того, как ночью несколько групп мигрантов попытались прорваться через границу из Беларуси.

Как известно, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда около пункта пропуска собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация успокоилась, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам продолжить путешествие в ЕС.

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