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Польща повідомила про двох травмованих військових після спроби прориву кордону мігрантами

Четвер, 16 грудня 2021, 10:52

У Прикордонній службі Польщі повідомили про двох травмованих військових після того, як вночі кілька груп мігрантів спробували прорватися через кордон з Білорусі.

Як повідомляє PAP, про це сказала речниця Анна Міхальська, пише "Європейська правда".

Всього за добу спробували нелегально перетнути кордон понад 70 людей.

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Найсерйозніший інцидент стався вночі біля села Черемха. За словами речниці, мігранти кидалися камінням, яке й призвело до травмування двох військових. Одному камінь влучив в коліно, іншому в лице. Один з травмованих після надання допомоги вже повернувся на службу.

Близько 40 мігрантам з найбільшої групи вдалося перетнути кордон, їх затримали і видворили назад на лінію кордону. Ще у двох випадках групи налічували 20 та 11 осіб, їм прорватися не вдалося.

Як відомо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

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Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують чергових водіїв, що допомагали мігрантам продовжити мандрівку вглиб ЄС.

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Польща шантаж мігрантами Білорусь
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