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Україна може звернутися в арбітраж через скорочення Польщею дозволів на автоперевезення

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:57

Україна може звернутися в арбітраж зі скаргою на Польщу в разі відмови у вирішенні ситуації зі скороченням міжнародних автодозволів на перевезення польською стороною.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо з Єврокомісією, з нашими європейськими та польськими колегами і готові піти на будь-які заходи, щоб вирішити це питання. Шукаємо компроміс із польськими колегами. І це не зовсім питання до нашого міністерства, але розглядаємо можливість звернення до арбітражу", - заявив Кубраков.

Він наголосив, що за останні п'ять-шість років товарообіг між Україною та Польщею виріс вдвічі, при цьому кількість польських дозволів на автоперевезення скоротилася на 40 тисяч на рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також підтвердив інформацію про те, що наступним кроком з боку України є арбітраж про невиконання відповідного пункту Угоди про асоціацію з ЄС однією з країн.

"І я особисто, і президент України на найвищому політичному рівні в Євросоюзі та з Республікою Польща ведемо досить складну та напружену розмову з цього приводу. Ми вже розпочали переговорні процедури і справді, наступний крок – це відповідний арбітраж", - сказав він.

Раніше Шмигаль заявляв, що Україна зацікавлена вести переговори з Європейським Союзом щодо лібералізації ринку автомобільних перевезень з країнами-членами ЄС.

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