Шмигаль хоче підписати з ЄС договір про автомобільні перевезення

Україна зацікавлена вести переговори з Європейським Союзом щодо лібералізації ринку автомобільних перевезень з країнами-членами ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі глав урядів країн Асоційованого тріо з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Належне функціонування транспортних послуг має вирішальне значення для ефективності Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі України та ЄС та сталого зростання торгівлі", — цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Шмигаль під час зустрічі також відзначив, що країни Асоційованого тріо – Україна, Грузія, Молдова - глибоко інтегровані в транспортні мережі ЄС. Водночас, враховуючи постійно зростаючі обсяги торгівлі, наразі є актуальні питання, які потребують вирішення, зокрема з урахуванням розвитку ситуації навколо Білорусі.

Очільник українського уряду відзначив, що укладення угоди про автомобільні перевезення, як передбачено в Угоді про асоціацію, вирішить питання дозволів та сприятиме ефективному впровадженню поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі для обох сторін.

Шмигаль також заявив, що раїна готова забезпечити додатковий транзит газу за зниженим тарифом та надати частину своїх підземних сховищ для зберігання газу європейськими компаніями.

"Енергетична безпека є одним із ключових пріоритетів уряду України, що включає диверсифікацію шляхів постачання енергоносіїв, протидію російському газовому шантажу та синхронізацію з європейською мережею ENTSO-E. Україна прагне залишатися надійним транзитером газу, виступає за збереження транзиту й укладання нового контракту відповідно до європейських правил", — наголосив очільник українського уряду.

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