Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Украина может обратиться в арбитраж из-за сокращения Польшей разрешений на автоперевозки

Пятница, 17 декабря 2021, 11:57

Украина может обратиться в арбитраж с жалобой на Польшу в случае отказа в разрешении ситуации с сокращением международных авторазрешений на перевозку польской стороной.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем с Еврокомиссией, с нашими европейскими и польскими коллегами и готовы пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос. Ищем компромисс с польскими коллегами. И это не совсем вопрос к нашему министерству, но рассматриваем возможность обращения в арбитраж", - заявил Кубраков.

Он отметил, что за последние пять-шесть лет товарооборот между Украиной и Польшей вырос вдвое, при этом количество польских разрешений на автоперевозку сократилось на 40 тысяч в год.

Премьер-министр Денис Шмигаль также подтвердил информацию, что следующим шагом со стороны Украины является арбитраж о невыполнении соответствующего пункта Соглашения об ассоциации с ЕС одной из стран.

"И я лично, и президент Украины на самом высоком политическом уровне в Евросоюзе и с Республикой Польша ведем достаточно сложный и напряженный разговор по этому поводу. Мы уже начали переговорные процедуры, и действительно, следующий шаг – это соответствующий арбитраж", - сказал он.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина заинтересована в ведении переговоров с Европейским Союзом по либерализации рынка автомобильных перевозок со странами-членами ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Торговля Ассоциация с ЕС
powered by lun.ua

Статьи

Нападение на Капитолий: что показало следствие и как защищается Дональд Трамп

Достаточно ли собрано доказательств, чтобы утверждать о причастности предыдущего президента США к попытке захвата власти? (укр.)
17 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Признание на перспективу: о чем договаривался Зеленский на саммите в Брюсселе

Локомотивом переговоров стал Киев: они выгодны нашему государству и посвящены намерениям Украины и еще двух стран-партнеров двигаться к вступлению в ЕС (укр.)
16 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Членство на троих: о чем договорились в Брюсселе лидеры Украины, Молдовы и Грузии

"Мы призываем Евросоюз поддержать выбор наших государств и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины".
15 декабря 2021 — Европейская правда