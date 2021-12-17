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Прем'єр Британії розповів Зеленському про останню розмову з Путіним

П'ятниця, 17 грудня 2021, 18:04

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розповів президенту України Володимиру Зеленському подробиці своєї останньої телефонної розмови з главою РФ Владіміром Путіним. 

Про це повідомила пресслужба британського уряду за підсумками розмови Джонсона і Зеленського у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Джонсон зазначив, що Британія підтримує територіальну цілісність України, і що він говорив про це Путіну. 

"Прем’єр-міністр підкреслив, що Велика Британія використовуватиме всі свої дипломатичні та економічні сили разом із союзниками, щоб запобігти будь-якій агресії Росії щодо України", - йдеться у повідомленні. 

Джонсон і Зеленський обговорили важливість зменшення залежності України та інших європейських держав від російського газу та необхідність розвитку екологічно чистих та різноманітних джерел енергії, заявили у Лондоні.

Джонсон наголосив на важливості виконання всіма сторонами Мінських угод.

Лідери погодилися з цінністю діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті, йдеться у повідомленні.

Як розповів президент Зеленський у Twitter, у розмові йшлося про питання енергетичної безпеки і мирне врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, 13 грудня Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним заявив, що посилення агресії проти України стане для Росії стратегічною помилкою.

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Велика Британія Зеленський Донбас та ОРДЛО
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