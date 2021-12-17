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Зеленський і Джонсон обговорили Донбас та енергетичну безпеку

П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:24

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном питання енергетичної безпеки і мирне врегулювання на Донбасі.

Про це глава держави повідомив у п’ятницю в Twitter, пише "Європейська правда".

"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі", - зазначив український президент.

Зеленський відзначив, що цінує тверду та незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності Британією.

Нагадаємо, 13 грудня Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним заявив, що посилення агресії проти України стане для Росії стратегічною помилкою.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

Північноатлантичний альянс отримав вимоги Росії. За словами генсека Єнса Столтенберга, НАТО розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України. 

Про загрози, з якими може зіткнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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Зеленський Велика Британія Донбас та ОРДЛО Енергетика
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