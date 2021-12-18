Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Росія вимагає від США виключити країни Європи з переговорів про їхнє майбутнє

Субота, 18 грудня 2021, 10:23

В МЗС РФ заявили, що пропонують США переговори щодо "гарантій безпеки" виключно на двосторонній основі, і що участь інших держав нібито позбавить їх сенсу.

Про це заявив ТАСС заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков, повідомляє "Європейська правда".

"Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все в дебатах і словоблудді" – сказав Рябков.

Водночас, за його словами, такої ситуації, як у відносинах із США, ніколи не було. "Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, - і не на краще. І поки що, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів" – зазначив Рябков.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не вестимуть консультації з питання безпеки в Європі за відсутності партнерів з Євросоюзу.

Як раніше пояснювала ЄвроПравда, наполягання на переговорах виключно із США попри те, що угоду пропонується підписати також із усім НАТО - є одним з елементів, який гарантує Росії, що її пропозиція точно буде відкинута.

Детальніше про плани РФ читайте у статті Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія США
powered by lun.ua

Статті

Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

Гібридна, (енергетична, транзитна тощо) агресія проти України та ЄС - цілком реальна. Включно із новим перекриттям газу.
17 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Нові ляпаси Росії: що увійшло до посиленої кримської резолюції ООН

Ми є реалістами і розуміємо, що заклики, занепокоєння і навіть засудження в тексті резолюцій не є інструментами примусу для РФ. 
17 грудня 2021 — Тетяна Печончик, Ольга Матюшина, Центр прав людини ZMINA

Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп

Чи достатньо зібрано доказів, щоб стверджувати про причетність попереднього президента США до спроби захоплення влади?
17 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди