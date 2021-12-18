Россия требует от США исключить страны Европы из переговоров об их будущем

В МИД РФ заявили, что предлагают США переговоры по "гарантиям безопасности" исключительно на двусторонней основе, и что участие других государств якобы лишит их смысла.

Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда".

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если привлекать к ним другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии" – сказал Рябков.

В то же время, по его словам, такой ситуации как в отношениях с США никогда не было. "Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, - и не к лучшему. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отказаться от собственных шаблонов" – отметил Рябков.

Напомним, представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Евросоюза.

Как ранее объясняла ЕвроПравда, настояние на переговорах исключительно с США, несмотря на то, что соглашение предлагается подписать также со всем НАТО - является одним из элементов, гарантирующих России, что его предложение точно будет отвергнуто.

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