Россия требует от США исключить страны Европы из переговоров об их будущем
В МИД РФ заявили, что предлагают США переговоры по "гарантиям безопасности" исключительно на двусторонней основе, и что участие других государств якобы лишит их смысла.
Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда".
"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если привлекать к ним другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии" – сказал Рябков.
В то же время, по его словам, такой ситуации как в отношениях с США никогда не было. "Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, - и не к лучшему. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отказаться от собственных шаблонов" – отметил Рябков.
Напомним, представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Евросоюза.
Как ранее объясняла ЕвроПравда, настояние на переговорах исключительно с США, несмотря на то, что соглашение предлагается подписать также со всем НАТО - является одним из элементов, гарантирующих России, что его предложение точно будет отвергнуто.
Подробнее о планах РФ читайте в статье Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины
Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.