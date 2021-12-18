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Укр / Рус
Укр / Рус

Юг Греции всколыхнуло мощное землетрясение

Суббота, 18 декабря 2021, 10:40

В субботу в южной части Греции произошло мощное землетрясение, не сообщается о повреждениях или пострадавших.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Подземный толчок магнитудой 5,4 на глубине почти 58 км произошел в 07:16 по местному времени в море между Пелопоннесом и островом Крит, сообщает Афинский геодинамический институт.

Толчки ощущались от Афин до Крита.

Это продолжалось "около пяти секунд, достаточно сильно даже в подвале здания", написал один свидетель в городе Ханья на Крите на доске показаний Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Пожарная служба Греции заявила, что не располагает сообщениями о разрушениях.

"Из-за значительной глубины толчки ощущались на более широкой территории", – сказал греческой государственной телекомпании ERT Эфтимиос Леккас, глава греческой организации по антисейсмическому планированию.

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Греция
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