Віцеканцлер Німеччини пригрозив зупинити "Північний потік-2" у разі агресії РФ щодо України

Віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек пригрозив зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі військової ескалації з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Будь-яка подальша військова агресія не може залишитися без тяжких наслідків", – сказав Габек, відповідаючи на питання про можливу зупинку "Північного потоку-2".

За його словами, у геополітичному плані трубопровід завжди був помилкою.

"Всі європейські країни, крім Німеччини та Австрії, завжди були проти цього" - зазначив віцеканцлер.

За звичайних обставин Федеральне мережеве агентство, яке підпорядковується міністерству економіки, прийматиме рішення про введення в експлуатацію відповідно до європейського та національного законодавства, підкреслив Габек. "Мережа та операції мають бути розділені в цьому трубопроводі, а зараз це не так" - сказав він.

За словами віце-канцлера, суть конкурентної політики полягає в тому, щоб запобігти монополії і, таким чином, залежності. Агентство перевірить документи "згідно із законом, як і має бути", сказав міністр.

"Інше питання: що станеться, якщо Росія продовжить порушувати територіальну цілісність України і ситуація загостриться" – зазначив він.

На своєму першому саміті ЄС у Брюсселі канцлер Олаф Шольц назвав проєкт газопроводу "проєктом приватного сектора", а рішення мережевого агентства щодо сертифікації – "цілком аполітичним".

Газопровід уже завершено, але ще не введено в експлуатацію через відсутність дозволів.

Нагадаємо, німецький енергетичний регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині наступного року.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

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