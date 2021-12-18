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Вицеканцлер Германии пригрозил остановить "Северный поток-2"

Суббота, 18 декабря 2021, 15:58

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил остановить газопровод "Северный поток-2" в случае военной эскалации со стороны России.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Любая дальнейшая военная агрессия не может остаться без тяжелых последствий", – сказал Хабек, отвечая на вопрос о возможной остановке "Северного потока-2".

По его словам, в геополитическом плане трубопровод всегда был ошибкой.

"Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против этого", - отметил вице-канцлер.

При обычных обстоятельствах Федеральное сетевое агентство, которое подчиняется министерству экономики, будет принимать решение о вводе в эксплуатацию в соответствии с европейским и национальным законодательством, подчеркнул Хабек. "Сеть и операции должны быть разделены в этом трубопроводе, а сейчас это не так", - сказал он.

По словам вицеканцлера, суть конкурентной политики состоит в том, чтобы предотвратить монополию и, таким образом, зависимость. Агентство проверит документы "по закону, как это должно быть", сказал министр.

"Другой вопрос: что произойдет, если Россия продолжит нарушать территориальную целостность Украины и ситуация обострится", - отметил он.

На своем первом саммите ЕС в Брюсселе канцлер Олаф Шольц назвал проект газопровода "проектом частного сектора", а решение сетевого агентства по сертификации - "совершенно аполитичным".

Газопровод уже завершен, но еще не введен в эксплуатацию из-за отсутствия разрешений.

Напомним, немецкий энергетический регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что пока не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

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Северный поток-2 Германия
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