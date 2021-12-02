Суду ЄС радять відхилити скарги Польщі та Угорщини щодо "грошей за верховенство права"

Суду ЄС рекомедують відхилити претензії Угорщини та Польщі, які вони висувають проти механізму, що прив’язує виплату грошей з бюджету Євросоюзу до дотримання верховенства права.

Відповідний висновок і рекомендацію дав генеральний адвокат суду Кампос Санчес-Бордона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.

Висновок генерального адвоката ще не є остаточним рішенням суду. Суд ЄС може винести й інше рішення, але зазвичай погоджується з позицією генерального адвоката.

"Позови, подані Угорщиною та Польщею проти режиму обумовленості задля захисту бюджету Євросоюзу у разі порушення принципів верховенства права, мають бути відхилені", - вважає Бордона.

Генеральний адвокат наголосив, що цей режим був прийнятий на доречній правовій основі, сумісний зі статтею 7 Договору про Європейський Союз та відповідає принципу правової визначеності.

Польща та Угорщина звернулися до Суду ЄС щодо постанови, яка обумовлює виплату коштів з бюджету Євросоюзу дотриманням державами-членами верховенства права. Польський уряд заявив, що таке рішення не має юридичного підґрунтя в договорах і є втручанням в компетенцію держав-членів, тим самим порушуючи законодавство Європейського Союзу.

Цей механізм, також відомий як "гроші за верховенство права", стосується можливості утримувати виплати країнам, які не гарантують, що кошти ЄС будуть розподілені належним чином.

Згідно з попередніми рішенняму Суду ЄС, польські суди, які мають вирішальне значення у вирішенні спорів у таких справах, занадто залежні від уряду, щоб можна було довіряти їх неупередженості.

Як повідомлялось, у жовтні Європарламент вирішив подати позов до Європейської комісії через невиконання нею механізму щодо обумовленості виплати коштів.

Більше про це у статті: Гроші в обмін на правосуддя: як ЄС здолав опір Польщі та Угорщини і чому це важливо

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