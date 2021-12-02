Суду ЕС советуют отклонить жалобы Польши и Венгрии по поводу "денег за верховенство права"

Суд ЕС рекомендует отклонить претензии Венгрии и Польши, которые они выдвигают против механизма, привязывающего выплату денег из бюджета Евросоюза к соблюдению принципа верховенства права.

Соответствующее заключение и рекомендацию дал генеральный адвокат суда Кампос Санчес-Бордона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

Вывод генерального адвоката еще не является окончательным решением суда. Суд ЕС может вынести и другое решение, но обычно согласен с позицией генерального адвоката.

"Иски, поданные Венгрией и Польшей против режима обусловленности защиты бюджета Евросоюза в случае нарушения принципов верховенства права, должны быть отклонены", - считает Бордона.

Генеральный адвокат подчеркнул, что этот режим был принят на уместной правовой основе, совместим со статьей 7 Договора о Европейском Союзе и отвечает принципу правовой определенности.

Польша и Венгрия обратились в Суд ЕС относительно постановления, обуславливающего выплату средств из бюджета Евросоюза соблюдением государствами-членами верховенства права. Польское правительство заявило, что такое решение не имеет юридической основы в договорах и является вмешательством в компетенцию государств-членов, тем самым нарушая законодательство Европейского Союза.

Этот механизм, также известный как "деньги за верховенство права", касается возможности удерживать выплаты странам, не гарантирующим, что средства ЕС будут распределены должным образом.

Согласно предыдущим решениям Суда ЕС, польские суды, имеющие решающее значение в разрешении споров по таким делам, слишком зависимы от правительства, чтобы можно было доверять их беспристрастности.

Как сообщалось, в октябре Европарламент решил подать иск в Европейскую комиссию из-за несоблюдения ею механизма относительно обусловленности выплаты средств.

Больше об этом в статье: Деньги в обмен на правосудие: как ЕС преодолел сопротивление Польше и Венгрии и почему это важно

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.