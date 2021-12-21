Суд ЄС дозволив пасажирам вимагати компенсацію у разі перенесення авіарейсу на понад годину

Суд ЄС постановив у вівторок, що рейс має вважатися скасованим з юридичної точки зору, якщо він перенесений більш ніж на годину, що може покращити шанси клієнтів на компенсацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду і агентство AP.

"Рейс повинен вважатися "скасованим" у випадку, якщо діючий авіаперевізник переносить його більш ніж на одну годину" - постановив суд.

Це, зазначається, "може спричинити серйозні незручності для пасажирів, так само, як і затримка".

Суди в Корнойбурзі (Австрія) та Дюссельдорфі (Німеччина), які розглядають спори між пасажирами, компаніями з управління претензіями та п’ятьма авіакомпаніями: Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines і Laudamotion попросили суди Європейського суду висловити свій висновок у цій справі.

У випадках, коли перенесення рейсу на значний проміжок часу призводить до права на компенсацію — наприклад, через "пізнє повідомлення про те, що рейс перенесено", — авіакомпанії зобов’язані виплатити компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро залежно від відстані, сказав суд.

Вони не можуть зменшити суму компенсації на 50% на тій підставі, що запропонували пасажиру альтернативний маршрут, що дозволить йому або їй прибути до кінцевого пункту призначення без затримок, заявив суд.

Авіакомпанії все ще можуть запропонувати альтернативний маршрут, якщо вони зроблять це достатньо заздалегідь.

Згідно з правилами ЄС, пасажири можуть вимагати відшкодування збитків, якщо їхні рейси скасовуються менш ніж за 14 днів до вильоту або прибувають із запізненням більше ніж на три години, або якщо їм відмовляють у посадці через овербукінг.

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