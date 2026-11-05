ЗМІ: Фон дер Ляєн відмовилася від пресконференції з Навроцьким, щоб підтримати Туска

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відмовилася брати участь у пресконференції за участю президента Польщі Кароля Навроцького, продемонструвавши таким чином підтримку його політичного суперника, прем’єр-міністра Дональда Туска, на тлі загострення конституційної кризи в країні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Урсула фон дер Ляєн мала виступити на пресконференції в четвер, 5 листопада, після зустрічі президентів Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини – країн, що входять до так званої Вишеградської групи – у місті Тренчин на заході Словаччини.

Спочатку вона планувала взагалі скасувати свою участь у саміті, але передумала через побоювання, що таке рішення може привернути негативну увагу, повідомили джерела видання. Натомість Фон дер Ляєн вирішила пропустити пресконференцію після зустрічі, щоб зробити послугу Туску та уникнути легітимізації позиції президента Польщі Кароля Навроцького, зазначили джерела.

Речниця Європейської комісії Паула Піньо заявила, що відсутність Фон дер Ляєн не має нічого спільного з останніми подіями в Польщі, а пов’язана з давно наявною проблемою у графіку.

Нагадаємо, Туск і Навроцький перебувають у стані протистояння щодо призначення нових суддів до Конституційного суду Польщі. Навроцький затягує процес призначення, відмовляючись приймати присягу суддів, обраних парламентом.

Ситуація загострилася у п’ятницю, 30 жовтня, коли польський уряд направив до суду підрозділи спецпризначення та відсторонив від виконання обов’язків голову суду та його заступника. Цей крок викликав протести та критику з боку деяких експертів у галузі права, зануривши країну в конституційну кризу за рік до загальних виборів.

Згодом у Європейській комісії закликали польську владу забезпечити належне функціонування Конституційного трибуналу відповідно до конституції країни та рішень Суду Європейського Союзу.

Рішення Урсули фон дер Ляєн, на думку видання, може посилити критику з боку націоналістичної опозиції, яка стверджує, що Єврокомісія бере сторону в внутрішньополітичному конфлікті, що триває вже понад десятиліття.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.