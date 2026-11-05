Глава МЗС Угорщини: вступ України до ЄС до 2030 року є нереалістичним

Угорщина не вважає реалістичним вступ України до Європейського Союзу до 2030 року.

Про це заявила у четвер міністерка закордонних справ Аніта Орбан під час візиту до Вільнюса, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Орбан відповідала на запитання, чи зможе Україна приєднатися до ЄС до 2030 року.

"Ми не вважаємо це реалістичним. Ми рішуче підтримуємо процес, що ґрунтується на заслугах, і, на мою думку, у цьому питанні ми згодні з Литвою", – сказала міністерка

Вона зазначила, що всі країни-кандидати повинні відповідати одним і тим самим вимогам, виключивши будь-який прискорений процес вступу для України.

"Кожна країна має пройти ту саму процедуру, яку пройшли ми. Ми також не підтримуємо жодного прискореного вступу", – сказала вона.

Водночас Орбан зазначила, що Україна досягла значного прогресу в процесі вступу: чотири з шести переговорних напрямків уже відкрито. Частину цього прогресу вона пов’язала з покращенням відносин між Угорщиною та Україною, а також з угодою про захист прав угорської національної меншини в Закарпатті.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив більший оптимізм щодо перспектив вступу України до ЄС до 2030 року, зазначивши, що слід встановити цільову дату.

"Ми більш оптимістично ставимося до термінів. Ми вважаємо, що цільову дату можна і потрібно встановити", – сказав Будріс.

Він зазначив, що вступ до 2030 року теоретично можливий, якщо Україна достатньо швидко впровадить необхідні реформи, а ЄС вчасно завершить необхідні етапи цього процесу.

"Ми вважаємо, що завершити всі процеси до 2030 року все ще можливо. Якщо нам з боку Європейського Союзу вдасться зробити все достатньо швидко, а Україна проведе реформи, це теоретично можливо", – сказав Будріс.

У Європейській комісії напередодні заявили, що якщо Україна прискориться з темпом реформ, зможе завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС оприлюднив звіт про розширення-2026: Україна – у групі лідерів євроінтеграції.

Нагадаємо, Європейська комісія може представити Раді ЄС проміжний звіт про виконання Україною критеріїв у сфері верховенства права (IBAR) у першій половині 2027 року, якщо Київ прискорить темпи реформ.