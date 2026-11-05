Умєров розповів, що Україна, США та Європа обговорили на зустрічі в Брюсселі 5 листопада

Представники України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО у четвер, 5 листопада, провели робочу зустріч в Брюсселі, під час якої обговорили майбутні гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров за підсумками зустрічей у Брюсселі на своїй сторінці в соцмережі.

Умєров розповів, про роботу над гарантіями безпеки для України від США та Європи.

"Головна тема сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі – гарантії безпеки для України", – повідомив Умєров.

За його словами, у консультаціях взяли участь представники Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО.

"Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки", – розповів Умєров.

Він наголосив, що для України принципово важливо забезпечити дієвість майбутніх безпекових домовленостей.

"Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою", – підкреслив Умєров.

За його словами, робота над гарантіями безпеки триває, а подробиці обговорень та наступні кроки будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, у середу, 4 листопада, у штаб-квартирі Європейської комісії у Брюсселі відбулися консультації за участю представників України, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та Єврокомісії щодо підготовки Плану процвітання України (Prosperity Plan), який має визначити механізми післявоєнної відбудови, та фінансування України у 2027 році.

Ці зустрічі відбуваються напередодні тристоронніх переговорів США, України та Росії, що відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Нагадаємо, "план процвітання" для України ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.