ЗМІ: Рубіо може подати у відставку, щоб готуватися до участі у президентській кампанії

Держсекретар США Марко Рубіо розглядає можливість піти у відставку з адміністрації Трампа, щоб підготуватися до президентської кампанії 2028 року.

Про це стало відомо The Independent від впливових джерел у США та в уряді Великої Британії, передає "Європейська правда".

Після поразки республіканців на проміжних виборах інсайдери припускають, що Рубіо може спробувати дистанціюватися від політики адміністрації, зокрема щодо війни в Ірані, щоб покращити свої позиції як потенційного кандидата від Республіканської партії.

Як повідомляє The Independent, Марко Рубіо перебуває під пильною увагою з обох боків Атлантики: очікується, що він піде у відставку, щоб розпочати кампанію з метою стати наступним президентом США. Його головним суперником наразі є віцепрезидент Джей Ді Венс.

Рубіо є одним із п’яти членів нинішнього кабінету Трампа, які, як вважається, готуються "втекти" після принизливої поразки на проміжних виборах.

Один з вашингтонських інсайдерів повідомив The Independent, що Рубіо потрібно "дистанціюватися від війни з Іраном і звалити відповідальність за неї на Трампа".

Соратник Рубіо сказав: "Для нього цілком логічно піти у відставку й залишити адміністрацію. Наразі Рубіо є провідним кандидатом на висунення від [Республіканської] партії. Він однозначно випереджає Венса. Але він не може балотуватися, поки залишається державним секретарем, а зв’язок з адміністрацією у будь-якому разі лише зашкодить його перспективам".

Віцепрезидент Венс швидко виступив після катастрофічних результатів проміжних виборів, звинувативши війну в Ірані, намагаючись дистанціюватися від неї. Вважається, що Трамп може звалити провину за цю політику та подальші поразки на проміжних виборах на міністра оборони Піта Гегсета, а Рубіо та керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз також можуть стати потенційними цапами-відбувайлами.

Тим часом у британському уряді та серед республіканців було помічено, що Марко Рубіо вже відігравав "менш помітну роль" щодо Ірану – попри те, що він є провідною фігурою у зовнішній політиці США.

Впливове джерело в уряді Великої Британії повідомило The Independent: "Ми спостерігаємо за тим, що він робитиме після проміжних виборів. Навряд чи він залишиться на посаді. Він був би сильним кандидатом у президенти, і ми очікуємо, що він висуне свою кандидатуру".

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у середу, що не розглядає можливість заміни міністра оборони Піта Гегсета.

Трамп зробив заяву після того, як ЗМІ стало відомо, що він нібито запитував своїх радників як особисто, так і телефоном, чи повинен Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.