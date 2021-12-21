"Путін для мене не бог": Зеленський прокоментував шанси на свої переговори з РФ

Володимир Зеленський стверджує, що зараз ні українська, ні російська сторона не просять одна іншу про переговори Зеленський-Путін.

Про це президент заявив у спілкуванні з журналістами під час загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора".

Зеленський запевнив, що спроби подзвонити один одному не здійснює жодна сторона. "Ні я, ні він не бере слухавку через те, що ні я ні він не намагається подзвонити", - пояснив він. У тім, за його словами, зараз триває діалог між адміністраціями президентів РФ та України про можливість домовленостей.

Президент відмовився прямо відповідати на запитання про те, чи вірить він у реальність прямих переговорів з Путіним ближчим часом.

"Президент РФ для мене не бог, щоби в нього вірити чи ні. Але нам треба працювати над всіма форматами", - заявив він.

"З Путіним зараз немає спілкування. Ми готові до діалогу, але треба, щоби і російська сторона була готова. Ми готові, ми про це публічно говоримо. Ми готові і на прямий діалог, і з партнерами. У будь-якому форматі", - пояснив Зеленський.

Раніше президент України розповів про залучення США до переговорів Донбасу та план з 10 пунктів, який він запропонував усім можливим сторонам переговорів.