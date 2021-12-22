Туреччина схвалила для використання власну вакцину від коронавірусу

Турецький регулятор дав екстрений дозвіл на використання для вакцини Turcovac, розробленої у Туреччині.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, про це оголосив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, пише "Європейська правда".

Коджа заявив, що вакцина отримала дозвіл на використання і Туреччина тепер приєдналася до країн, які виробляють вакцину від коронавірусу.

За його словами, Turkovac почнуть використовувати у вакцинаційній кампанії з наступного тижня.

Президент Реджеп Таїп Ердоган вже заявив, що країна готова ділитися вакциною "з усім людством".

Зазначається, що Turkovac є вакциною на основі інактивованого вірусу і розроблялася командою науковців під егідою інститутів громадського здоров’я та Університету Ерджиєс у Кайсері. Її випробування проводилися на волонтерах з 28 провінцій Туреччини.

До цього Туреччина використовувала у своїй кампанії щеплень китайські вакцини від коронавірусу та Pfizer-BioNTech.