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Укр / Рус
Укр / Рус

Турция одобрила для использования собственную вакцину от коронавируса

Среда, 22 декабря 2021, 15:51

Турецкий регулятор дал экстренное разрешение на использование вакцины Turcovac, разработанной в Турции.

Как сообщает Hurriyet Daily News, об этом объявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, пишет "Европейская правда".

Коджа заявил, что вакцина получила разрешение на использование и Турция теперь присоединилась к странам, производящим вакцину от коронавируса.

По его словам, Turkovac начнут использовать в вакцинационной кампании на следующей неделе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что страна готова делиться вакциной "со всем человечеством".

Turkovac является вакциной на основе инактивированного вируса и разрабатывалась командой ученых под эгидой институтов общественного здоровья и Университета Эрджиеса в Кайсери. Ее испытания проводились на волонтерах из 28 провинций Турции.

До этого Турция использовала китайские вакцины от коронавируса и Pfizer-BioNTech.

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Турция Вакцины Коронавирус
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