Турция одобрила для использования собственную вакцину от коронавируса
Турецкий регулятор дал экстренное разрешение на использование вакцины Turcovac, разработанной в Турции.
Как сообщает Hurriyet Daily News, об этом объявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, пишет "Европейская правда".
Коджа заявил, что вакцина получила разрешение на использование и Турция теперь присоединилась к странам, производящим вакцину от коронавируса.
По его словам, Turkovac начнут использовать в вакцинационной кампании на следующей неделе.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что страна готова делиться вакциной "со всем человечеством".
Turkovac является вакциной на основе инактивированного вируса и разрабатывалась командой ученых под эгидой институтов общественного здоровья и Университета Эрджиеса в Кайсери. Ее испытания проводились на волонтерах из 28 провинций Турции.
До этого Турция использовала китайские вакцины от коронавируса и Pfizer-BioNTech.
Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.