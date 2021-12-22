Польща скоротить дію ковід-сертифікатів до 9 місяців з дати останнього щеплення

Польща скоротить термін чинності сертифіката про щеплення від коронавірусу з року до 9 місяців, нові правила набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.

Як повідомляє RMF24, про це оголосив речник міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич, пише "Європейська правда".

Речник пояснив, що Польща змінює свій підхід згідно з нещодавнім рішенням Єврокомісії.

З 1 лютого сертифікати будуть вважатися дійсними протягом 9 місяців з дати останнього щеплення - або другої дози, або підсилюючої третьої відповідно.

Речник зазначив, що це стосується у тому числі вже виданих сертифікатів.

Нагадаємо, у рішенні Єврокомісії передбачено, що після бустерної дози термін дії сертифіката продовжується без встановленого ліміту, оскільки наразі недостатньо інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення.

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