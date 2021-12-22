Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польща скоротить дію ковід-сертифікатів до 9 місяців з дати останнього щеплення

Середа, 22 грудня 2021, 17:07

Польща скоротить термін чинності сертифіката про щеплення від коронавірусу з року до 9 місяців, нові правила набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.

Як повідомляє RMF24, про це оголосив речник міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич, пише "Європейська правда".

Речник пояснив, що Польща змінює свій підхід згідно з нещодавнім рішенням Єврокомісії

З 1 лютого сертифікати будуть вважатися дійсними протягом 9 місяців з дати останнього щеплення - або другої дози, або підсилюючої третьої відповідно. 

Речник зазначив, що це стосується у тому числі вже виданих сертифікатів. 

Нагадаємо, у рішенні Єврокомісії передбачено, що після бустерної дози термін дії сертифіката продовжується без встановленого ліміту, оскільки наразі недостатньо інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Коронавірус Туризм
powered by lun.ua

Статті

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики

Стати регіональним лідером. Отримати від НАТО сигнал про перспективу членства вже у 2022 році. Це – лише частина вимог Володимира Зеленського до українських послів.
22 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Гути

Як ЄС впроваджує "е-Митницю" і що тут треба врахувати Україні

Якщо Україна хоче стати членом ЄС, то варто вже зараз зайнятися впровадженням системи "е-Митниця", аналогічної європейській.
22 грудня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM