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Польша сократит действие ковид-сертификатов до 9 месяцев с даты последней прививки

Среда, 22 декабря 2021, 17:07

Польша сократит срок действия сертификата о прививках от коронавируса с года до 9 месяцев, новые правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Как сообщает RMF24, об этом объявил спикер министерства здравоохранения Войцех Андрусевич, пишет "Европейская правда".

Спикер объяснил, что Польша меняет свой подход согласно недавнему решению Еврокомиссии.

С 1 февраля сертификаты будут считаться действительными в течение 9 месяцев с даты последней прививки - либо второй дозы, либо усиливающей третьей соответственно.

Спикер отметил, что это касается в том числе уже выданных сертификатов.

Напомним, в решении Еврокомиссии предусмотрено, что после бустерной дозы срок действия сертификата продлевается без установленного лимита, поскольку недостаточно информации о продолжительности защиты после усиливающей прививки.

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