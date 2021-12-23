Нагуляли проблеми: які наслідки матиме гучний урядовий скандал у Британії

У грудні 2020 року британський уряд провів корпоратив, який збурив суспільство.

Про те, як британці відреагували на викрутаси правлячого істеблішменту читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру.

Борис Джонсон останні декілька тижнів має надзвичайно напружений графік. Непередбачувано стрімке зростання кількості хворих через новий штам "Омікрон", боротьба з інфляцією та історичні рішення центробанку, народження вже сьомої дитини…

Не легшим був і попередній рік для британського прем’єра, над яким нависали тоді ще нестабільний Brexit, економічна стагнація та перші протести проти локдауну (на тлі ще стабільно високої захворюваності).

Звісно, і минулого грудня прем'єр-міністру захотілося зробити передноворічну вечірку.

В будь-який інший рік корпоратив разом із однопартійцями, влаштований в такий час, був би абсолютно нормальним для політика з таким графіком. Але коли ти сам власним виконавчим рішенням за декілька днів до цього знову ввів країну в стан жорсткого локдауну – і це перед Різдвом та зимовими святами, – то це виглядає досить цинічно.

Ще цинічнішим робить цей випадок те, що за три дні до цього на Даунінг-стріт, 10 офіційно заявили, що передноворічні вечірки на робочому місці не можуть вважатися достатньою підставою для недотримання соціальної дистанції.

Про це оголосили 15 грудня, а вже 18 грудня (як стверджують декілька анонімних джерел) в офісі прем’єр-міністра відбулася передноворічна вечірка. На ній пограли у фанти, в "таємного Санту" та попили вина близько 40-50 людей.

Незабаром у мережу злили відео підготовки прессекретаря офісу прем’єр-міністра Алегри Страттон, де вона репетирує разом з іншими працівниками офісу відповіді на можливі питання журналістів стосовно ситуації з вечіркою.

І все б нічого, але легкі взаємні жарти про "нібито вечірку" і "просто роботу із вином та сиром" непрозоро натякнули британському суспільству, що вечірка таки була.

Перші ластівки цього скандалу вже полетіли.

Це сталося на проміжних виборах у Північному Шропширі. На окрузі, який вже багато років (майже десятиліть) залишався форпостом консерваторів, вони несподівано розгромно програли ліберальним демократам.

При цьому попередні опитування, проведені до опублікування інформації щодо вечірки на Даунінг-стріт, 10, показували впевнене лідерство партії Джонсона.

Тому очевидно, що скандал в цій поразці зіграв першорядну роль.

Перші голови вже посипалися – проте поки достатньо далеко від самого прем’єра.

Про відставку вже повідомив і міністр з питань Brexit лорд Девід Фрост. Хоча він і так давно збирався у відставку, але і сам, очевидно, був на вечірці, тому момент вибрав більш ніж вдалий.

За ним майже одразу подалася і Алегра Страттон, яку скандальне відео буквально викинуло з публічного життя.

Незважаючи на "ритуальні жертви" у вигляді відставок Фроста та Страттон, Джонсон досі не позбувся шлейфу скандалу.

Звичайно, говорити про імпічмент поки що зарано. Проте масштаб проблеми поступово збільшується.

Детальніше - в матеріалі Олександра Краєва Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру.