Нагуляли проблемы: какие последствия будет иметь громкий правительственный скандал в Британии

В декабре 2020 года британское правительство провело корпоратив, который возмутил общество.

О том, как британцы отреагировали на выкрутасы правящего истеблишмента читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Вечеринка у Бориса: как нарушение карантина может стоить карьеры британскому премьеру.

Борис Джонсон последние несколько недель имеет очень напряженный график. Непредсказуемо стремительный рост числа больных из-за нового штамма "Омикрон", борьба с инфляцией и исторические решения центробанка, рождение уже седьмого ребенка…

Не легче был и предыдущий год для британского премьера, над которым нависали тогда еще нестабильные Brexit, экономическая стагнация и первые протесты против локдауна (на фоне еще стабильно высокой заболеваемости).

Конечно, и в декабре прошлого года премьер-министру захотелось сделать предновогоднюю вечеринку.

В любой другой год корпоратив вместе с однопартийцами, устроенный в такое время, был бы абсолютно нормальным для политика с таким графиком. Но когда ты сам собственным исполнительным решением за несколько дней до этого снова ввел страну в состояние жесткого локдауна – и это перед Рождеством и зимними праздниками – это выглядит довольно цинично.

Еще более циничным делает этот случай то, что за три дня до этого на Даунинг-стрит, 10 официально заявили, что предновогодние вечеринки на рабочем месте не могут считаться достаточным основанием для несоблюдения социальной дистанции.

Об этом объявили 15 декабря, а уже 18 декабря (как утверждают несколько анонимных источников) в офисе премьер-министра состоялась предновогодняя вечеринка. На ней поиграли в фанты, в "тайного Санту" и попили вина около 40-50 человек.

Вскоре в сеть слили видео подготовки пресс-секретаря офиса премьер-министра Алегры Страттон, где она репетирует вместе с другими работниками офиса ответы на возможные вопросы журналистов по поводу ситуации с вечеринкой.

И все бы ничего, но легкие взаимные шутки о "якобы вечеринке" и "просто работе с вином и сыром" непрозрачно намекнули британскому обществу, что вечеринка таки была.

Первые ласточки этого скандала уже полетели.

Это произошло на промежуточных выборах в Северном Шропшире. В округе, который уже много лет (почти десятилетий) оставался форпостом консерваторов, они неожиданно разгромно проиграли либеральным демократам.

При этом предварительные опросы, проведенные до опубликования информации о вечеринке на Даунинг-стрит, 10, показывали уверенное лидерство партии Джонсона.

Поэтому очевидно, что скандал в этом поражении сыграл первостепенную роль.

Первые головы уже посыпались – однако пока достаточно далеко от самого премьера.

Об отставке уже сообщил и министр по Brexit лорд Дэвид Фрост. Хотя он и так давно собирался в отставку, но и сам, очевидно, был на вечеринке, поэтому момент выбрал более чем удачный.

За ним почти сразу пошла и Алегра Страттон, которую скандальное видео буквально выбросило из публичной жизни.

Несмотря на "ритуальные жертвы" в виде отставок Фроста и Страттона, Джонсон до сих пор не лишился шлейфа скандала.

Конечно, говорить об импичменте пока рано. Однако масштаб проблемы постепенно растет.

Детальнее - в материале Александра Краева Вечеринка у Бориса: как нарушение карантина может стоить карьеры британскому премьеру.