Що стоїть за газовим контрактом Угорщини та "Газпрому"?

Днями несподівано для багатьох між Києвом і Будапештом вибухнула нова, цього разу вже газова суперечка.

Що ж стало причиною нового загострення у відносинах двох сусідніх країн, які безперервно сваряться останні чотири роки? І чи є можливість для порозуміння? Про деталі суперечки читайте в чудовій статті директора Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського та редактора "Європейської правди" Юрія Панченка "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ.

Цього тижня, 27 вересня, в Будапешті заступник генерального директора "Газпром експорту" Дмитрій Аверкін і головний виконавчий директор угорської енергокомпанії MVM Group Дьордь Ковор підписали новий газовий контракт терміном на 15 років. Згідно з ним, Угорщина має отримати з Росії 4,5 млрд кубометрів газу на рік, що складає приблизно половину від загальної потреби країни.

За новою угодою блакитне паливо йтиме до Угорщини в обхід України - передусім через "Турецький потік".

Цей контракт з новою логістикою в обхід України угорська та російська сторони готували ще з минулого року, але підписали за два дні до того, як у Будапешті мало пройти п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва під керівництвом голів МЗС Петера Сійярто та Дмитра Кулеби.

Такий збіг у часі автоматично прирік заплановану зустріч угорського та українського міністрів на деструктив. Київ оголосив про демарш та переніс (а по суті - скасував) засідання комісії.

Цікаво, що через новий контракт Угорщина втратить кошти від транзиту російського газу, який надходив через Україну - і мав повертатися до України реверсом, або йти до країн Балканського регіону.

Тож навіщо Будапешт погодився?

Жодних сумнівів, Кремль запропонував Віктору Орбану таку ціну, від якої той просто не зміг відмовитися, навіть в умовах складнішої логістики та втрат Угорщини від блокування транзиту за старим маршрутом.

У такій ситуації напередодні вирішальних парламентських виборів, що пройдуть навесні 2022 року (тобто наприкінці нинішнього опалювального сезону), угорська влада зможе навіть зменшити комунальні тарифи, що має позитивно вплинути на рейтинги правлячої партії.

Також у Віктора Орбана не змогли відмовити "Газпрому", бо, мабуть, все ж мають надію отримати від Москви близько 10 млрд євро на модернізацію АЕС "Пакш", що було анонсовано вже понад п'ять років тому – а особливого прогресу немає й досі.

Чи є у Києва шанс хоч якось заблокувати чи скасувати вже укладений угорсько-російський газовий контракт та чи вдасться Україні, у разі доведення факту порушення Угоди про асоціацію, змусити Угорщину йти на перегляд угоди з РФ, читайте в статті Дмитра Тужанського та Юрія Панченка "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ.