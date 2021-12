Макрон закликав французів робити ковід-тести перед родинними зібраннями на Різдво

Президент Франції Еммануель Макрон з наближенням святвечора звернувся до громадян та закликав їх у святковий період подбати про протиепідемічні заходи безпеки перед зустрічами всією родиною.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

Президент побажав громадянам щасливих свят і додав попередження щодо заходів безпеки.

"Для тих, хто планує збиратися родинами на Різдво - подбайте про бар’єрні заходи, тест про всяк випадок, а у разі появи симптомів - самоізолюйтеся і попереджайте (контактних осіб). Дякуємо тим, хто залучені для нашого лікування та захисту. Дбаймо одне про одного", - написав Макрон.

Bonnes fêtes à tous !

À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres.