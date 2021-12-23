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Укр / Рус

Макрон закликав французів робити ковід-тести перед родинними зібраннями на Різдво

Четвер, 23 грудня 2021, 12:31

Президент Франції Еммануель Макрон з наближенням святвечора звернувся до громадян та закликав їх у святковий період подбати про протиепідемічні заходи безпеки перед зустрічами всією родиною. 

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

Президент побажав громадянам щасливих свят і додав попередження щодо заходів безпеки.

"Для тих, хто планує збиратися родинами на Різдво - подбайте про бар’єрні заходи, тест про всяк випадок, а у разі появи симптомів - самоізолюйтеся і попереджайте (контактних осіб). Дякуємо тим, хто залучені для нашого лікування та захисту. Дбаймо одне про одного", - написав Макрон.

У середу Франція з населенням 67,3 млн зареєструвала понад 84 тисячі нових хворих коронавірусом, що є рекордним показником другий день поспіль.

Міністр охорони здоров’я прогнозує, що найближчим часом країна вийде на показники у 100 тисяч заражень щоденно

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Франція Коронавірус
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