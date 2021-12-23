Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Франції другий день поспіль рекорд заражень коронавірусом

Четвер, 23 грудня 2021, 10:03

У Франції за попередню добу зареєстрували понад 84 тисячі нових заражень коронавірусом, що є новим максимумом за час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Показник середи, 84 272 нових хворих, на понад десять тисяч вищий за попередній рекорд, зареєстрований у вівторок - близько 73 тисяч.

Міністр охорони здоров’я прогнозує, що найближчим часом країна вийде на показники у 100 тисяч заражень щоденно

У лікарнях наразі перебувають понад 16 тисяч коронахворих, з них 3147 у палатах інтенсивної терапії. Померли за добу 170 коронахворих.

Також в середу у Франції почалася вакцинація від коронавірусу дітей 5-11 років. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу

Приклад Лукашенка досить показовий для України - він йде на пів кроку попереду Путіна, фактично тестуючи інструменти, які готується використати Кремль.
23 грудня 2021 — Марія Авдєєва, для Європейської правди

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди