У Франції другий день поспіль рекорд заражень коронавірусом

У Франції за попередню добу зареєстрували понад 84 тисячі нових заражень коронавірусом, що є новим максимумом за час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Показник середи, 84 272 нових хворих, на понад десять тисяч вищий за попередній рекорд, зареєстрований у вівторок - близько 73 тисяч.

Міністр охорони здоров’я прогнозує, що найближчим часом країна вийде на показники у 100 тисяч заражень щоденно.

У лікарнях наразі перебувають понад 16 тисяч коронахворих, з них 3147 у палатах інтенсивної терапії. Померли за добу 170 коронахворих.

Також в середу у Франції почалася вакцинація від коронавірусу дітей 5-11 років.

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